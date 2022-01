Calcio: Simone Inzaghi guarito dal Covid, nel derby ci sarà (Di domenica 30 gennaio 2022) Il tecnico dell'Inter si è negativizzato MILANO - Simone Inzaghi sarà regolarmente in panchina sabato prossimo a San Siro, in occasione del derby d'alta classifica fra la sua Inter e il Milan. Il ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 30 gennaio 2022) Il tecnico dell'Inter si è negativizzato MILANO -regolarmente in panchina sabato prossimo a San Siro, in occasione deld'alta classifica fra la sua Inter e il Milan. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Simone Calcio: Simone Inzaghi guarito dal Covid, nel derby ci sarà Il tecnico dell'Inter si è negativizzato MILANO - Simone Inzaghi sarà regolarmente in panchina sabato prossimo a San Siro, in occasione del derby d'alta classifica fra la sua Inter e il Milan. Il tecnico piacentino, risultato positivo al Covid - 19 ...

Calcio, l'attacco alla Federcalcio che spacca la Serie A

Calcio: il sogno di Simone Bonavita continua, ha firmato con la Sampdoria Il Cittadino di Monza e Brianza Inter, buone notizie per Simone Inzaghi Sarà in panchina contro il Milan Arriva un'altra buona notizia in casa Inter. L'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi è risultato infatti negativo all'ultimo tampone effettuato ed è dunque guarito dal ...

Un Monterosi in emergenza oggi a Palermo. «Ma ce la giocheremo» Battere il mercato e soprattutto l'emergenza. Il Monterosi, oggi pomeriggio, avrà tre avversari da superare. Alle 17,30, al Renzo Barbera di Palermo, andrà in scena ...

