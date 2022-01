Bolivia, bus precipita. Undici morti (Di domenica 30 gennaio 2022) In Bolivia un autobus per il trasporto passeggeri è uscito di strada nel dipartimento di Cochabamba. Undici le vittime e 18 i feriti. L'incidente è avvenuto prima dell'alba, quando il bus, partito da ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 30 gennaio 2022) Inun autobus per il trasporto passeggeri è uscito di strada nel dipartimento di Cochabamba.le vittime e 18 i feriti. L'incidente è avvenuto prima dell'alba, quando il bus, partito da ...

Advertising

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Bus precipita in una scarpata in Bolivia: 11 morti e 18 feriti #bolivia #primadell'alba #cochabamba - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Bus precipita in una scarpata in Bolivia: 11 morti e 18 feriti #bolivia #primadell'alba #cochabamba - MediasetTgcom24 : Bus precipita in una scarpata in Bolivia: 11 morti e 18 feriti #bolivia #primadell'alba #cochabamba… -

Ultime Notizie dalla rete : Bolivia bus Bolivia, bus precipita. Undici morti In Bolivia un autobus per il trasporto passeggeri è uscito di strada nel dipartimento di Cochabamba. Undici le vittime e 18 i feriti. L'incidente è avvenuto prima dell'alba, quando il bus, partito da ...

Bus precipita in una scarpata in Bolivia: 11 morti e 18 feriti ...passeggeri è uscito di strada in Bolivia nel dipartimento di Cochabamba, provocando la morte di almeno undici persone e il ferimento di altre 18. L'incidente è avvenuto prima dell'alba, quando il bus,...

Bus precipita in una scarpata in Bolivia: 11 morti e 18 feriti TGCOM Bus cae a un barranco y deja 10 muertos y 23 heridos – Noticias Bolivia Al menos 10 personas murieron de forma instantánea mientras que 23 salieron heridas de gravedad al embarrancarse el bus en el que viajaban en el sector de K’ello K’asa, cerca de la localidad de Kami.

Bus precipita in una scarpata in Bolivia: 11 morti e 18 feriti Un autobus per il trasporto passeggeri è uscito di strada in Bolivia nel dipartimento di Cochabamba, provocando la morte di almeno undici persone e il ferimento di altre 18. L'incidente è avvenuto pri ...

Inun autobus per il trasporto passeggeri è uscito di strada nel dipartimento di Cochabamba. Undici le vittime e 18 i feriti. L'incidente è avvenuto prima dell'alba, quando il, partito da ......passeggeri è uscito di strada innel dipartimento di Cochabamba, provocando la morte di almeno undici persone e il ferimento di altre 18. L'incidente è avvenuto prima dell'alba, quando il,...Al menos 10 personas murieron de forma instantánea mientras que 23 salieron heridas de gravedad al embarrancarse el bus en el que viajaban en el sector de K’ello K’asa, cerca de la localidad de Kami.Un autobus per il trasporto passeggeri è uscito di strada in Bolivia nel dipartimento di Cochabamba, provocando la morte di almeno undici persone e il ferimento di altre 18. L'incidente è avvenuto pri ...