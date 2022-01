Avanti un altro oggi, gioco finale 30 gennaio 2022: Vittoria (Video) (Di domenica 30 gennaio 2022) Il gioco finale di Avanti un altro di oggi, 30 gennaio 2022, ha visto contendersi il montepremi finale di 165.000 euro da Vittoria Lapolla, artista che si dedica ad opere con materiale di recupero. Avanti un altro, il gioco finale Nel gioco finale, che consiste nel dare tra le due opzioni di risposta quella sbagliata in 150 secondi, Vittoria ha perso 28.000 euro. Il gioco, infatti, prevede che giunti a trenta secondi dalla scadenza del tempo il concorrente possa toccare una colonna di luce che si accende, congelando così il montepremi rimasto (e che, altrimenti, continuerebbe a scendere di mille euro ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 30 gennaio 2022) Ildiundi, 30, ha visto contendersi il montepremidi 165.000 euro daLapolla, artista che si dedica ad opere con materiale di recupero.un, ilNel, che consiste nel dare tra le due opzioni di risposta quella sbagliata in 150 secondi,ha perso 28.000 euro. Il, infatti, prevede che giunti a trenta secondi dalla scadenza del tempo il concorrente possa toccare una colonna di luce che si accende, congelando così il montepremi rimasto (e che, altrimenti, continuerebbe a scendere di mille euro ...

