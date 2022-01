Amici 21, Carola Puddu e Luigi Strangis: “Mi stavo innamorando di lui” (Di domenica 30 gennaio 2022) LA BALLERINA Carola Puddu AMMETTE DI ESSERSI INNAMORATA DEL CANTANTE Luigi Strangis: IL GOSSIP IMPAZZA SUL WEB Durante lo Speciale di Amici 21 andato in onda il 30 Gennaio su Canale 5, ciascun allievo ha raccontato qualcosa di sé e del proprio percorso, facendo un recap delle settimane dentro la scuola di Maria De Filippi. Ecco cosa ha detto la ballerina di Alessandra Celentano, Carola Puddu. LEGGI ANCHE Amici 21, Andreas Muller negativo: la notizia che rallegra i fan A causa del fatto che alcuni membri del cast di ballerini professionisti del programma tv, siano risultati positivi al Covid-19 – ancora non sono state rese note le loro identità-, domenica 30 Gennaio non è andata in onda la 18^ puntata di Amici 21. Al suo posto è andato ... Leggi su 361magazine (Di domenica 30 gennaio 2022) LA BALLERINAAMMETTE DI ESSERSI INNAMORATA DEL CANTANTE: IL GOSSIP IMPAZZA SUL WEB Durante lo Speciale di21 andato in onda il 30 Gennaio su Canale 5, ciascun allievo ha raccontato qualcosa di sé e del proprio percorso, facendo un recap delle settimane dentro la scuola di Maria De Filippi. Ecco cosa ha detto la ballerina di Alessandra Celentano,. LEGGI ANCHE21, Andreas Muller negativo: la notizia che rallegra i fan A causa del fatto che alcuni membri del cast di ballerini professionisti del programma tv, siano risultati positivi al Covid-19 – ancora non sono state rese note le loro identità-, domenica 30 Gennaio non è andata in onda la 18^ puntata di21. Al suo posto è andato ...

361_magazine : - AlberichiGloria : RT @iosonoestanca: E comunque Carola ha fatto la crescita personale più grande all’interno di amici perché non avrebbe mai ammesso le sue d… - misloneliness : RT @iosonoestanca: E comunque Carola ha fatto la crescita personale più grande all’interno di amici perché non avrebbe mai ammesso le sue d… - DeboraBarbagal1 : @AmiciUfficiale Carola merita il serale e la coppa di Amici più di chiunque altro???? - Giorgia43257786 : secondo all’inizio carola era molto presa di lui ma lui no. Poi quando si sono allontanati lui ha cominciato a capi… -