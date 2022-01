Aka 7even a Sanremo 2022 con Perfetta così: il testo (Di domenica 30 gennaio 2022) Ha fatto prendere un grande spavento a tutti i suoi fan Aka 7even ma per fortuna, come si suol dire in questi casi: tutto è bene quel che finisce bene. Il cantante si prepara per la sua volta al Festival, pronto al debutto sul palco di Sanremo 2022, dopo aver sconfitto il covid. Ha rischiato di saltare il Festival a causa del virus ma lo ha sconfitto e adesso i suoi fan non vedono l’ora di ascoltare Perfetta così, la canzone che Aka ha scelto per questo Sanremo. Dopo il grande successo avuto ad Amici, dopo averci fatto ballare per tutta l’estate con la sua Loca, Aka 7even spera di far bene anche sul palco dell’Ariston dove ci farà ascoltare la sua Perfetta così. In attesa di ascoltarlo per la prima volta a Sanremo, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 30 gennaio 2022) Ha fatto prendere un grande spavento a tutti i suoi fan Akama per fortuna, come si suol dire in questi casi: tutto è bene quel che finisce bene. Il cantante si prepara per la sua volta al Festival, pronto al debutto sul palco di, dopo aver sconfitto il covid. Ha rischiato di saltare il Festival a causa del virus ma lo ha sconfitto e adesso i suoi fan non vedono l’ora di ascoltare, la canzone che Aka ha scelto per questo. Dopo il grande successo avuto ad Amici, dopo averci fatto ballare per tutta l’estate con la sua Loca, Akaspera di far bene anche sul palco dell’Ariston dove ci farà ascoltare la sua. In attesa di ascoltarlo per la prima volta a, ...

