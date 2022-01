Uomini e Donne, Valentina Dallari a proposito dei disturbi alimentari di cui ha sofferto: “È impossibile dimenticare, è rimasta un’ombra di insicurezza” (Di sabato 29 gennaio 2022) L’ex tronista di Uomini e Donne e DJ, Valentina Dallari, si è confessata questo pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin. La giovane Dj ha raccontato come, un anno dopo il raggiungimento della popolarità , in seguito alla sua partecipazione al programma Uomini e Donne abbia iniziato a sentirsi “pesante e inadeguata”, cominciando così una dieta da 300 Kg che l’ha portata a pesare 37 Kg. Dopo un video riassuntivo del suo percorso televisivo, Valentina comincia a raccontarsi. Ho avuto questo periodo in cui sono stata ammalata di anoressia, ho raccontato la mia storia perché avendo questo pubblico mi sono sentita la responsabilità di illuminare sull’argomento disturbi alimentari del quale se ne parla in un modo sempre sbagliato o non se ... Leggi su isaechia (Di sabato 29 gennaio 2022) L’ex tronista die DJ,, si è confessata questo pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin. La giovane Dj ha raccontato come, un anno dopo il raggiungimento della popolarità , in seguito alla sua partecipazione al programmaabbia iniziato a sentirsi “pesante e inadeguata”, cominciando così una dieta da 300 Kg che l’ha portata a pesare 37 Kg. Dopo un video riassuntivo del suo percorso televisivo,comincia a raccontarsi. Ho avuto questo periodo in cui sono stata ammalata di anoressia, ho raccontato la mia storia perché avendo questo pubblico mi sono sentita la responsabilità di illuminare sull’argomentodel quale se ne parla in un modo sempre sbagliato o non se ...

