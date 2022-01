UFFICIALE – Juventus, fatta per Vlahovic: indosserà la 7 (Di sabato 29 gennaio 2022) Nel giorno del suo compleanno, Dusan Vlahovic si è fatto il regalo più bello, e lo ha fatto anche alla Juventus. Visite mediche, firma e scelta del numero di maglia con la società bianconera. Il giovane attaccante 22enne indosserà infatti la numero 7 già dalla prossima giornata, pronto a scrivere la storia e ad onorare la maglia. I bianconeri possono finalmente vantare, in rosa, un autentico bomber, ormai già affermato grazie al record dei 33 gol nell’anno solari (condiviso con Cristiano Ronaldo e Omar Sivori) e le 17 reti di questa stagione. Vlahovic alla Juventus: cifre dell’affare Ormai pratica conclusa, per quello che può essere l’affare più importante della stagione. Degni di nota altri importantissimi acquisti, come ad esempio Gosens all’Inter e molti rinforzi per le “piccole”, pronte a ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 29 gennaio 2022) Nel giorno del suo compleanno, Dusansi è fatto il regalo più bello, e lo ha fatto anche alla. Visite mediche, firma e scelta del numero di maglia con la società bianconera. Il giovane attaccante 22enneinfatti la numero 7 già dalla prossima giornata, pronto a scrivere la storia e ad onorare la maglia. I bianconeri possono finalmente vantare, in rosa, un autentico bomber, ormai già affermato grazie al record dei 33 gol nell’anno solari (condiviso con Cristiano Ronaldo e Omar Sivori) e le 17 reti di questa stagione.alla: cifre dell’affare Ormai pratica conclusa, per quello che può essere l’affare più importante della stagione. Degni di nota altri importantissimi acquisti, come ad esempio Gosens all’Inter e molti rinforzi per le “piccole”, pronte a ...

