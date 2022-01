Sony in corsa per Electronic Arts: metaverso smuove games (Di sabato 29 gennaio 2022) Si smuove il mercato dei videogame. Dopo l’acquisizione di Activision da parte di Microsoft, Sony potrebbe fare propria l’attività di Electronic Arts, altro colosso del settore che produce titoli come Fifa. Lo scrive Hollywood Reporter, che non esclude l’ingresso nel settore dei videogame anche di Disney e Netflix, con acquisizioni più piccole, soprattutto in vista del lancio di app e giochi per il metaverso. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –> Sta per concludersi il matrimonio tra Electronic Arts e Fifa La società di ricerca Enders ha affermato che il passaggio di Electronic Arts a Sony sarebbe tutt’altro che impossibile. «Attualmente è la loro scelta preferita – ha ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 29 gennaio 2022) Siil mercato dei videogame. Dopo l’acquisizione di Activision da parte di Microsoft,potrebbe fare propria l’attività di, altro colosso del settore che produce titoli come Fifa. Lo scrive Hollywood Reporter, che non esclude l’ingresso nel settore dei videogame anche di Disney e Netflix, con acquisizioni più piccole, soprattutto in vista del lancio di app e giochi per il. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –> Sta per concludersi il matrimonio trae Fifa La società di ricerca Enders ha affermato che il passaggio disarebbe tutt’altro che impossibile. «Attualmente è la loro scelta preferita – ha ...

