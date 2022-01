Sette anni bellissimi Un Foglio in edizione straordinaria per la rielezione di Mattarella

Advertising

CottarelliCPI : Con grande senso di responsabilità, in una difficile situazione politica, il Presidente Mattarella si è reso dispon… - corsi_gabriele : “Allora Sergio, se vuoi andare avanti per altri sette anni, grattati il naso. Oppure puoi dire: non sto al gioco”.… - Ettore_Rosato : Eleggere sette anni fa Sergio Mattarella al Quirinale è stata una delle scelte migliori. Un grande Presidente che h… - OperaSpaziale : Cioè, per sette anni li rivede tutti... #Quirinale #Quirinale22 #presidenterepubblica - Tony50863663 : RT @jacopo_iacoboni: Editoriale di mio figlio, dieci anni: “Almeno altri sette anni stiamo tranquilli” Concordo. Fine delle trasmissioni. -

Ultime Notizie dalla rete : Sette anni

di Enrica Roddolofa, eletto da 4 mesi, Mattarella incontrò Elisabetta II a Buckingham Palace. Il bis del presidente, e il 6 febbraio il record di 70di regno della reginafa, nel maggio del ...AGI/Vista - "Siamo in Parlamento che preferisce barattaredi Quirinale conmesi di stipendio. Mi considero conservatrice, ma non nel senso di conservare le poltrone. Quello che sta avvenendo lo trovo imbarazzante per la politica. Fieri di ...Un milione e 680mila over 50 no vax, scattano sanzioni. Senza copertura 6,4 milioni. 30% dei 5-11enni ha fatto 1/a dose ROMA, 29 GEN - A 48 ore dallo scattare delle sanzioni per i no vax, un milion ...'Credo sia bello che in 7 anni Salvini sia passato dal tweet del gennaio 2015 `Mattarella non e' il mio presidente' a `Mattarella e' la mia ...