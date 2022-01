Sergio Mattarella rieletto presidente | le sue parole | Il dovere di non sottrarsi

Advertising

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: 'La rielezione di Sergio #Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia pe… - chetempochefa : Sergio #Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica Italiana ???? - fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - pulvis___ : RT @antoniospadaro: Telegramma di augurio di #PapaFrancesco al Presidente della Repubblica Italiana Sergio #Mattarella in occasione della s… - ClarisseLeivi : RT @EpicocoLM: Auguri Presidente #Mattarella e grazie per la lezione di stile istituzionale che ha dato a tutti. (Nella foto Sergio Mattar… -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Mattarella

Quirinale, le conseguenze del bis di: è la fine del bipolarismo Sei giorni per non cambiare nulla, sei giorni per cambiare tutto. La permanenza dial Quirinale non sarà indolore, anche se apparentemente lascia tutto com'è. Il primo, vero, sconfitto di quanto andato in scena in questi giorni a Roma è il bipolarismo. Secondo un'...Il capo dello Stato rieletto con 759 voti, il maggior numero di preferenze dopo Sandro Pertini. 'I giorni difficili per la grave emergenza sanitaria, economica e sociale richiamano al senso di ...Le parole del presidente della Repubblica lette dopo la rielezione al Quirinale: "La vita come successione di eventi ordinati? E’ solo un’illusione" ...Le reazioni al voto del Parlamento. Micciché: “Il presidente migliore”. Orlando: “Ideale per il prestigio del Paese”. Ma c’è chi, come Schifani, vede il bicchiere mezzo vuoto: “I partiti hanno dimostr ...