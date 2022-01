Scherma, Coppa del Mondo 2022: Rossella Gregorio sale sul podio anche a Plovdiv (Di sabato 29 gennaio 2022) Rossella Gregorio si conferma sul podio nella Coppa del Mondo di sciabola femminile. Dopo il terzo posto conquistato due settimane fa a Tbilisi, la campana replica lo stesso risultato anche nella tappa di Plovdiv. Un ottimo cammino quello dell’azzurra, che si è arresa in semifinale alla sorprendente azera Anna Bashta con il punteggio di 15-13 al termine di un assalto molto combattuto. La vittoria è andata proprio alla rappresentante dell’Azerbaijan. Bashta ha completata la sua giornata magica, battendo in finale la francese Manon Apithy-Brunet per 15-10. Doppietta transalpina comunque sul podio, visto che Brunet aveva battuto in semifinale la connazionale Malina Vongsavady con il punteggio di 15-9. Gregorio aveva iniziato il suo ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022)si conferma sulnelladeldi sciabola femminile. Dopo il terzo posto conquistato due settimane fa a Tbilisi, la campana replica lo stesso risultatonella tappa di. Un ottimo cammino quello dell’azzurra, che si è arresa in semifinale alla sorprendente azera Anna Bashta con il punteggio di 15-13 al termine di un assalto molto combattuto. La vittoria è andata proprio alla rappresentante dell’Azerbaijan. Bashta ha completata la sua giornata magica, battendo in finale la francese Manon Apithy-Brunet per 15-10. Doppietta transalpina comunque sul, visto che Brunet aveva battuto in semifinale la connazionale Malina Vongsavady con il punteggio di 15-9.aveva iniziato il suo ...

