Sanremo 2022, Vessicchio in dubbio: piano B per le Vibrazioni? (Di sabato 29 gennaio 2022) Beppe Vessicchio è ancora positivo al Covid 19 ma il palco dell’Ariston lo attende insieme alle Vibrazioni: Il piano B della band. La città di Sanremo si prepara ad accogliere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 29 gennaio 2022) Beppeè ancora positivo al Covid 19 ma il palco dell’Ariston lo attende insieme alle: IlB della band. La città disi prepara ad accogliere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Advertising

vascorossi : VASCO ROSSI 1982 – 2022 40 anni da “VADO AL MASSIMO”…VADO A SANREMO Accadeva il 29 gennaio 1982, al Festival di S… - RadioItalia : L'importanza dei rapporti sani, che permettono di respirare: così @sangiovann1 descrive il suo brano?? L'intervist… - repubblica : Sanremo 2022, Noemi: 'A Sanremo per intonare le parole che non riesco a pronunciare' - zazoomblog : Colpo di scena a pochi giorni dal Festival: Fiorello è arrivato a Sanremo - #Colpo #scena #pochi #giorni - christianrocca : RT @Linkiesta: La settimana in cui hanno vinto tutti (e non è ancora cominciato #Sanremo) I leader, chiamiamoli così, rivendicano la sagac… -