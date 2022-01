Sampdoria, Sensi: «Voglio togliermi grandi soddisfazioni. Mancini? Ecco cosa mi ha detto» (Di sabato 29 gennaio 2022) Stefano Sensi si presenta alla Sampdoria: le parole del nuovo centrocampista blucerchiato al sito ufficiale – VIDEO Stefano Sensi, ha parlato al sito ufficiale della Sampdoria. Le prime parole del centrocampista ex Inter: Mancini – «Ho parlato con Mancini prima del raduno e a Coverciano. Mi ha dato grandi consigli. E mi ha detto di venire qui che era la soluzione migliore per me. Le sue parole le ho apprezzate ed è stata una spinta in più per venire qui». RILANCIO – «Vengo da due anni difficili. L’ultimo gol l’ho segnato a Marassi e spero di farne altri qui alla Sampdoria». QUAGLIARELLA E CANDREVA – «Qui trovo giocatori che già conosco: Quagliarella e Candrev. Mi hanno dimostrato il loro piacere ad avermi in squadra e li ho ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Stefanosi presenta alla: le parole del nuovo centrocampista blucerchiato al sito ufficiale – VIDEO Stefano, ha parlato al sito ufficiale della. Le prime parole del centrocampista ex Inter:– «Ho parlato conprima del raduno e a Coverciano. Mi ha datoconsigli. E mi hadi venire qui che era la soluzione migliore per me. Le sue parole le ho apprezzate ed è stata una spinta in più per venire qui». RILANCIO – «Vengo da due anni difficili. L’ultimo gol l’ho segnato a Marassi e spero di farne altri qui alla». QUAGLIARELLA E CANDREVA – «Qui trovo giocatori che già conosco: Quagliarella e Candrev. Mi hanno dimostrato il loro piacere ad avermi in squadra e li ho ...

Advertising

sampdoria : ?? | OFFICIAL #Sensi è blucerchiato: arriva dall'@inter a titolo temporaneo. - Inter : ?? | COMUNICATO Stefano Sensi si trasferisce a titolo temporaneo alla @sampdoria ?? - DiMarzio : .@sampdoria | Depositato in Lega il contratto di Stefano #Sensi: il centrocampista arriva in prestito dall’@Inter - susydigennaro : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Sensi: 'Mancini è stato una spinta in più per venire qui' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Sensi: 'Mancini è stato una spinta in più per venire qui' -