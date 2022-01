Roma, altro portoghese per Mourinho: il PSG propone Danilo (Di sabato 29 gennaio 2022) Calciomercato Roma: i giallorossi cercano un altro centrocampista, il PSG propone Danilo Pereira José Mourinho, dopo l’arrivo di Sergio Oliveira, è alla ricerca di un altro centrocampista e la Roma proverà ad accontentarlo in questi ultimi giorni di calciomercato. Il PSG avrebbe offerto ai giallorossi Danilo Pereira, altro portoghese che a Parigi non vede mai il campo perché chiuso da tanti altri calciatori. La Roma ci pensa, considerando anche i 2,5 milioni di stipendio del calciatore che sarebbero la metà per sei mesi. Ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club capitolino chiuderebbe la trattativa solo in prestito secco o con diritto di riscatto. I giallorosso, quindi, non vogliono ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Calciomercato: i giallorossi cercano uncentrocampista, il PSGPereira José, dopo l’arrivo di Sergio Oliveira, è alla ricerca di uncentrocampista e laproverà ad accontentarlo in questi ultimi giorni di calciomercato. Il PSG avrebbe offerto ai giallorossiPereira,che a Parigi non vede mai il campo perché chiuso da tanti altri calciatori. Laci pensa, considerando anche i 2,5 milioni di stipendio del calciatore che sarebbero la metà per sei mesi. Ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club capitolino chiuderebbe la trattativa solo in prestito secco o con diritto di riscatto. I giallorosso, quindi, non vogliono ...

