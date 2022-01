Rohlfs in Calabria a dorso di mulo per prendere la lingua in diretta

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 30 gennaio 2022) Nelle vecchie e ormai pressoché defunte facoltà di Lettere vigeva, in vista dell’esame di Filologia, la preparazione di una esercitazione scritta per impratichire lo studente in erba con gli strumenti del mestiere. Come materia d’esercitazione il docente, se era di fretta, forniva un testo canonico in antico volgare, se era ben disposto, dopo la domanda di rito («da dove viene lei?»), spediva il candidato nella biblioteca del proprio paese di provenienza a scavare tra documenti, manoscritti e antiche stampe per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.