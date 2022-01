Quirinale | si apre ottavo vota All' orizzonte il Mattarella bis

(Di sabato 29 gennaio 2022) Si è aperta nell'aula della Camera l'ottavazione del Parlamento in seduta congiunta per l'elezione del tredicesimo presidente della Repubblica. Dopo settezioni a vuoto per questo voto si ...

Advertising

lorepregliasco : Salvini apre al Mattarella bis. Secondo me sarebbe una sconfitta del sistema politico, ma più che altro il risulta… - fattoquotidiano : Colle, Salvini: “Farò nomi apprezzati anche a livello internazionale”. Si fa strada l’ipotesi #Belloni. Il Pd: “Sol… - riotta : Accordo @EnricoLetta @matteorenzi candidato unico #Quirinale e governo politico di legislatura, nato all'addio… - PazzoPerDomani : RT @ricci_sonia: L’accordo raggiunto sulla rielezione di Sergio #Mattarellabis apre una voragine all’interno dei piani alti del centrodestr… - Vittoriog82 : RT @ricci_sonia: L’accordo raggiunto sulla rielezione di Sergio #Mattarellabis apre una voragine all’interno dei piani alti del centrodestr… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale apre

Si è aperta nell'aula della Camera l'ottava votazione del Parlamento in seduta congiunta per l'elezione del tredicesimo presidente della Repubblica. Dopo sette votazioni a vuoto per questo voto si ...... Riccardo Molinari, e quello dei senatori, Massimiliano Romeo, sono arrivati al, dove ... Standing ovationassemblea dei grandi elettori Pd con Letta Ore 14.22. Una lunga standing ovation ...Si è aperta nell'aula della Camera l' ottava votazione del Parlamento per l'elezione del tredicesimo presidente della Repubblica.Roma, 29 gen. (askanews) - Si è aperta nell'aula della Camera l'ottava votazione del Parlamento in seduta congiunta per l'elezione del ...