**Quirinale: Letta, 'nessuna intenzione di chiedere dimissioni Casellati'** (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Non abbiamo nessuna intenzione di chiedere le dimissioni della Casellati. Le chiediamo di continuare a svolgere il suo ruolo". Lo ha detto Enrico Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Non abbiamodiledella. Le chiediamo di continuare a svolgere il suo ruolo". Lo ha detto Enrico

Advertising

StefanoFeltri : Abbiamo tolto il paywall: date una letta, cari grandi elettori, prima di votare: - VittorioSgarbi : #quirinale Letta non ha un'idea. Non è niente e non ha fatto mai nulla. Lui ha un partito disperso che non esiste. @stampasgarbi - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati: mancano 71 voti e il centrodestra esplod… - FlavioBrugnoli : @g_boggero Insomma, colpa di Letta e del Pd: un’analisi equilibrata. Avrei giurato che se ne discutesse da mesi e c… - TV7Benevento : Quirinale: Letta, 'rimpasto? Per Pd governo va bene così'... -