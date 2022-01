Quirinale, Letta: “Mattarella scelta migliore, esecutivo rafforzato. Altro governo con Draghi al Colle? Non so se saremmo riusciti a farlo” (Di sabato 29 gennaio 2022) “Un Altro governo con Draghi al Quirinale non so se saremmo riusciti a farlo e sarebbe stato più debole“. A rivendicarlo il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio, prima dell’inizio della votazione decisiva per il Colle e la disponibilità data dal capo dello Stato Sergio Mattarella per la rielezione (SEGUI L’ORA PER ORA). “Con un Altro presidente della Repubblica sarebbe stato tutto da costruire, il rapporto tra lo stesso capo dello Stato e il presidente del Consiglio e non sarebbe stato tutto forte, immediato e funzionante. La mia valutazione è che Mattarella per il Paese è la scelta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) “Unconalnon so see sarebbe stato più debole“. A rivendicarlo il segretario del Partito democratico, Enrico, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio, prima dell’inizio della votazione decisiva per ile la disponibilità data dal capo dello Stato Sergioper la rielezione (SEGUI L’ORA PER ORA). “Con unpresidente della Repubblica sarebbe stato tutto da costruire, il rapporto tra lo stesso capo dello Stato e il presidente del Consiglio e non sarebbe stato tutto forte, immediato e funzionante. La mia valutazione è cheper il Paese è la...

