Quirinale, fonti Udc:Fi e centristi uniti propongono Casini (Di sabato 29 gennaio 2022) Forza Italia, Coraggio Italia, Noi con l'Italia intendono proporre insieme alla maggioranza la candidatura di Pier Ferdinando Casini. Lo riferiscono fonti Udc, dopo una consultazione fra Antonio ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) Forza Italia, Coraggio Italia, Noi con l'Italia intendono proporre insieme alla maggioranza la candidatura di Pier Ferdinando. Lo riferisconoUdc, dopo una consultazione fra Antonio ...

Advertising

pietroraffa : Fonti centriste riferiscono che, fra le opzioni in campo, si starebbe valutando seriamente l’ipotesi di votare Pier… - StefanoFeltri : ?????? Fonti: Il Pd prepara una rosa di quattro nomi per la giornata di domani: Casini, Amato, Draghi e Belloni. La de… - marcodimaio : 'Nelle ultime ore il segretario Salvini ha incontrato avvocati e docenti universitari, altre indiscrezioni sono inf… - ManuelaDonghi : Qui si accumulano voti per il #Quirinale... ?????? #sischerza su LE FONTI TV, informazione e lavoro sempre con il s… - ManuelaDonghi : ??Due opinioni a confronto: @gmarcotti di @MarcottiFinanza e l'ex Ministro @vecchiopaglia #Draghi: eroe o bluff? (E… -