Mattarella supera i 380 voti al settimo scrutinio | la strada è spianata per il bis

(Di sabato 29 gennaio 2022) Tutti quelli che volevano fare i kingmaker, attestandosi la scelta del prossimo presidente della Repubblica, hanno dovuto mestamente abdicare. Salvini ha bruciato una dozzina di nomi, esponendo anche importanti figure istituzionali come la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e quella del Dis, Elisabetta Belloni. In generale i leader di partito hanno dimostrato, come mai prima d’ora, di non controllare le proprie truppe. Non sono, quindi, riuscite spallate del centrodestra e il Partito Democratico ha dovuto giocare in difesa, cercando di limitare i danni. Nel Movimento 5 Stelle si è consumato il duello, probabilmente, finale tra Luigi Di Maio, leader de facto, e Giuseppe Conte, generale senza esercito. Quirinale 2022, dopo la settima votazione sempre più verso ilbis In questo scenario, il...