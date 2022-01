Mattarella e Draghi restano al loro posto, si rafforza l’asse su cui si regge l’edificio Italia (Di sabato 29 gennaio 2022) L’uscita dal labirinto creato dai capi dei partiti aveva una sola uscita, e alla fine l’hanno trovata: chiedere a Sergio Mattarella un altro settennato. Mario Draghi ha già parlato con il Presidente. I leader fanno un passo indietro e al Colle, col capo cosparso di cenere, saliranno i capigruppo. Ed è giusto, perché questa partita l’ha vinta il Parlamento, quel Parlamento bistrattato, umiliato e offeso che questa volta si è alzato in piedi e ha imposto la strada del Mattarella bis mentre i Grandi Capi si mandavano ripetutamente a quel paese, si sgambettavano tra di loro, non si capivano, non si facevano trovare, non trovando di meglio che inondare Montecitorio di schede bianche e astenuti e ogni tanto twittare come i ragazzi il sabato sera. Adesso tutti si intesteranno il risultato. Ma è evidente che ... Leggi su linkiesta (Di sabato 29 gennaio 2022) L’uscita dal labirinto creato dai capi dei partiti aveva una sola uscita, e alla fine l’hanno trovata: chiedere a Sergioun altro settennato. Marioha già parlato con il Presidente. I leader fanno un passo indietro e al Colle, col capo cosparso di cenere, saliranno i capigruppo. Ed è giusto, perché questa partita l’ha vinta il Parlamento, quel Parlamento bistrattato, umiliato e offeso che questa volta si è alzato in piedi e ha imla strada delbis mentre i Grandi Capi si mandavano ripetutamente a quel paese, si sgambettavano tra di, non si capivano, non si facevano trovare, non trovando di meglio che inondare Montecitorio di schede bianche e astenuti e ogni tanto twittare come i ragazzi il sabato sera. Adesso tutti si intesteranno il risultato. Ma è evidente che ...

