Grande Fratello Vip | Sonia Bruganelli gela lo studio | “Situazione borderline con Bonolis? Lui con un uomo sì…” E Signorini reagisce così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 gennaio 2022) Durante la puntata delVip6 andata in onda ieri 28 gennaio, si è inevitabilmente tornato a parlare del triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.il conduttore Alfonsoha chiesto spiegazioni all’attore di CentoVetrine in merito al rapporto che intercorre tra lui e le due donne. L’ex concorrente del Gf ha spiegato di vivere un amore libero con la moglie Delia, anche lei d’accordo. Soleil sarebbe dunque il terzo incomodo? “Io sono molto aperta, capisco anche il loro rapporto ma a me Delia non piace proprio. E poi non potrei mai essere ‘l’altra della'”, ha tuonato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Quindi il padrone di casa ha interpellato le due opinioniste, Adriana Volpe e. Quest’ultima ha commentato: ...