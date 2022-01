È morto l’ex brigatista Corrado Alunni, aveva 74 anni (Di sabato 29 gennaio 2022) Venerdì è morto Corrado Alunni, per anni membro delle Brigate Rosse negli anni Settanta, da cui poi si distaccò insieme ad altri militanti per formare prima le Rosso Brigate comuniste e poi le Formazioni comuniste combattenti. Alunni era nato a Roma nel Leggi su ilpost (Di sabato 29 gennaio 2022) Venerdì è, permembro delle Brigate Rosse negliSettanta, da cui poi si distaccò insieme ad altri militanti per formare prima le Rosso Brigate comuniste e poi le Formazioni comuniste combattenti.era nato a Roma nel

