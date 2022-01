«Corsa al Quirinale: partiti sempre più distanti dal Paese reale» (Di sabato 29 gennaio 2022) «L’elezione del Presidente appare del tutto interna alle élite, sempre più vicine a chi ha o avrà un ruolo diretto nella sua elezione». Il sociologo Paolo Mancini mette in risalto lo scollamento tra classe politica ed elettori, tra grandi elettori e cittadini della porta accanto. E aggiunge come «la notizia della sua elezione interessi molto meno l’uomo della strada», anche a causa dei «mutamenti radicali della struttura di fondo dei partiti». Originario di Foligno, classe 1948, Paolo Mancini è stato Professore ordinario di Sociologia delle comunicazioni presso il Dipartimento di Scienze politiche e direttore del Centro interuniversitario di comunicazione politica dell’Università di Perugia: studioso del rapporto tra sistema della comunicazione di massa e sistema della politica di massa, ha analizzato le campagne elettorali in chiave comparatistica. ... Leggi su panorama (Di sabato 29 gennaio 2022) «L’elezione del Presidente appare del tutto interna alle élite,più vicine a chi ha o avrà un ruolo diretto nella sua elezione». Il sociologo Paolo Mancini mette in risalto lo scollamento tra classe politica ed elettori, tra grandi elettori e cittadini della porta accanto. E aggiunge come «la notizia della sua elezione interessi molto meno l’uomo della strada», anche a causa dei «mutamenti radicali della struttura di fondo dei». Originario di Foligno, classe 1948, Paolo Mancini è stato Professore ordinario di Sociologia delle comunicazioni presso il Dipartimento di Scienze politiche e direttore del Centro interuniversitario di comunicazione politica dell’Università di Perugia: studioso del rapporto tra sistema della comunicazione di massa e sistema della politica di massa, ha analizzato le campagne elettorali in chiave comparatistica. ...

