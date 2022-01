Calciomercato Torino, tutto fatto per il colpo: Juric esulta (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Torino pronto a piazzare il colpo a centrocampo, l’indizio social fa ben sperare i tifosi granata e il tecnico Juric. Ormai siamo ai dettagli per il prossimo colpo del Torino. Juric è in trepidante attesa e a breve sarà tutto ufficiale. Nel frattempo a garantire la positiva riuscita della trattativa arriva anche un eloquente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 30 gennaio 2022) Ilpronto a piazzare ila centrocampo, l’indizio social fa ben sperare i tifosi granata e il tecnico. Ormai siamo ai dettagli per il prossimodelè in trepidante attesa e a breve saràufficiale. Nel frattempo a garantire la positiva riuscita della trattativa arriva anche un eloquente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkySport : ?? VLAHOVIC ARRIVATO A TORINO ?? Visite mediche per l'attaccante ? - SkySport : Juve, Dusan Vlahovic a Torino: foto e video del primo giorno in bianconero #SkySport #SkyCalciomercato… - DiMarzio : #Torino, Samuele #Ricci è arrivato per le visite mediche - de_dbn : RT @ToroGoal: ???Samuele #Ricci ha firmato pochi minuti fa il contratto che lo legherà al @TorinoFC_1906 fino al 2026. #Torino #calciomercato - Robertoro80 : RT @ToroGoal: ???Samuele #Ricci ha firmato pochi minuti fa il contratto che lo legherà al @TorinoFC_1906 fino al 2026. #Torino #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino Calciomercato Juve, Arthur non si muove: respinto l'assalto dell'Arsenal ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Juve: Arthur resta a Torino. Salvo sorprese accadrà questo entro la fine di questa sessione invernale Ogni ora che passa gioca a favore di una permanenza a Torino di Arthur. Il ...

Denis Zakaria, l'obiettivo di gennaio per il centrocampo della Juventus ...è stato individuato dalla Juventus per rinforzare il suo centrocampo nel calciomercato invernale: ...rinnovare ma i bianconeri hanno intenzione di pagare un indennizzo ai Folhen per portarlo a Torino ...

Calciomercato Torino, il punto: tre uscite ufficiali, lavori in corso in entrata Toro News Calciomercato, tutti gli affari ufficiali della Serie A: Praszelik al Verona Con il nuovo anno si è aperta ufficialmente la finestra di calciomercato invernale. Dal 3 al 31 gennaio le società di Serie A potranno ufficializzare tutte le operazioni sia ...

Calciomercato, tutti gli affari ufficiali della Serie A: Cabral alla Fiorentina, Fazio... Con il nuovo anno si è aperta ufficialmente la finestra di calciomercato invernale. Dal 3 al 31 gennaio le società di Serie A potranno ufficializzare tutte le operazioni sia ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloJuve: Arthur resta a. Salvo sorprese accadrà questo entro la fine di questa sessione invernale Ogni ora che passa gioca a favore di una permanenza adi Arthur. Il ......è stato individuato dalla Juventus per rinforzare il suo centrocampo nelinvernale: ...rinnovare ma i bianconeri hanno intenzione di pagare un indennizzo ai Folhen per portarlo a...Con il nuovo anno si è aperta ufficialmente la finestra di calciomercato invernale. Dal 3 al 31 gennaio le società di Serie A potranno ufficializzare tutte le operazioni sia ...Con il nuovo anno si è aperta ufficialmente la finestra di calciomercato invernale. Dal 3 al 31 gennaio le società di Serie A potranno ufficializzare tutte le operazioni sia ...