Caceido | «Inzaghi mi ha convinto subito | ha fatto di tutto per avermi all’Inter»

Dopo Gosens, alla corte di Simone Inzaghi arriva ufficialmente anche Felipe Caicedo, il primo giocatore ecuadoriano all'Inter. Caicedo ha rilasciato ai canali ufficiali del club la sua prima intervista in nerazzurro. "Sono molto emozionato. Voglio fare bene e ringrazio innanzitutto mister Inzaghi che ha fatto di tutto per avermi qui. Non vedo l'ora di cominciare ad allenarmi, voglio mettermi a disposizione. Sono orgoglioso di rappresentare il mio paese, sono il primo ecuadoriano nella storia dell'Inter. Spero di far bene e di continuare a far bene". Hai lavorato già 4 anni con Inzaghi. Quanto è stato importante nella tua scelta? "Sì, ho lavorato con lui 4 anni e lo ritrovo qui. E' stato molto importante, mi ha ...

