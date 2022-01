Bologna. Nidi: il Comune azzera la tariffa per il mese di gennaio (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Comune di Bologna ha deciso di azzerare la tariffa dei Nidi per il mese di gennaio. “Siamo consapevoli – spiega infatti l’assessore alla Scuola Daniele Ara – che si è trattato di un mese difficile per i servizi e per le famiglie a causa delle tante sospensioni dovute ai contagi. Molti bambini non hanno potuto frequentare a lungo perché la loro sezione era sospesa. Mi ero impegnato con i genitori a valutare un intervento sulle tariffe ed oggi possiamo fare questo annuncio”. Continua intanto l’altissimo numero di assenze tra il personale dei Nidi. Gli effetti dei primissimi segnali di calo della curva pandemica non sono ancora visibili sui servizi educativi e sulle scuole. “In parte – spiega Ara – anche a causa delle regole troppo ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 29 gennaio 2022) Ildiha deciso dire ladeiper ildi. “Siamo consapevoli – spiega infatti l’assessore alla Scuola Daniele Ara – che si è trattato di undifficile per i servizi e per le famiglie a causa delle tante sospensioni dovute ai contagi. Molti bambini non hanno potuto frequentare a lungo perché la loro sezione era sospesa. Mi ero impegnato con i genitori a valutare un intervento sulle tariffe ed oggi possiamo fare questo annuncio”. Continua intanto l’altissimo numero di assenze tra il personale dei. Gli effetti dei primissimi segnali di calo della curva pandemica non sono ancora visibili sui servizi educativi e sulle scuole. “In parte – spiega Ara – anche a causa delle regole troppo ...

