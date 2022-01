Biathlon, Europei Open 2022: Beatrice Trabucchi decima nell’inseguimento, David Zingerle 19° (Di sabato 29 gennaio 2022) Per l’Italia non arrivano medaglie agli Europei Open 2022 di Biathlon (validi per l’IBU Cup 2021-2022), proseguiti oggi ad Arber, in Germania: nella 12.5 km pursuit maschile vinta dal norvegese Erlend Bjoentegaard c’è il 19° posto di David Zingerle, mentre nella 10 km pursuit femminile c’è l’affermazione della norvegese Ragnhild Femsteinevik con Beatrice Trabucchi decima. Nella 12.5 km pursuit maschile vittoria del norvegese Sverre Dahleh Aspenes in 34:02.1 (tre errori), con 38.1 sul russo Petr Pashchenko (cinque errori) e 53.0 sul tedesco Lucas Fratzscher (sei errori). Tra gli azzurri 19° David Zingerle a 3:26.1 (tre errori), 23° Patrick Braunhofer a 3:41.3 (cinque errori), 26° ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Per l’Italia non arrivano medaglie aglidi(validi per l’IBU Cup 2021-), proseguiti oggi ad Arber, in Germania: nella 12.5 km pursuit maschile vinta dal norvegese Erlend Bjoentegaard c’è il 19° posto di, mentre nella 10 km pursuit femminile c’è l’affermazione della norvegese Ragnhild Femsteinevik con. Nella 12.5 km pursuit maschile vittoria del norvegese Sverre Dahleh Aspenes in 34:02.1 (tre errori), con 38.1 sul russo Petr Pashchenko (cinque errori) e 53.0 sul tedesco Lucas Fratzscher (sei errori). Tra gli azzurri 19°a 3:26.1 (tre errori), 23° Patrick Braunhofer a 3:41.3 (cinque errori), 26° ...

