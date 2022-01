(Di sabato 29 gennaio 2022) New York, 29 gen. - (Adnkronos) - Idella regular season Nba: Orlando Magic-Detroit Pistons 119-103; Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers 117-114; Atlanta Hawks-Boston Celtics 108-92; New Orleans Pelicans-Denver Nuggets 105-116; Miami Heat-Los Angeles Clippers 121-114; Houston Rockets-Portland Trail Blazers 110-125; Memphis Grizzlies-Utah Jazz 119-109; Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers 110-113 (dts); San Antonio Spurs-Chicago Bulls 131-122; Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves 134-124; Milwaukee Bucks-New York Knicks 123-108.

Advertising

Eurosport_IT : Due anni senza Kobe Bryant... Sei sempre nei nostri cuori! ???? I nostri ricordi più belli ??… - TV7Benevento : Basket: Nba, i risultati delle partite... - Eurosport_IT : Tripla-doppia di Ja Morant ?? Atlanta batte Boston ?? Vittoria dei Bucks sui Knics ?? Ecco i risultati della notte… - RobertoGranai : @teuta_59 Io invece ho fatto l'insulina alle 22 e aspetto le 23 per vedere il basket NBA - CasoCinefilo : RT @FillerSerial: Ricordando #KobeBryant -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nba

Eurosport IT

...che è colpa mia se ha preso un tecnico e al momento non guadagna quanto gli altri giocatori in. ma è un trash talking naturale sul parquet, siamo due ragazzi che si sfidano su un campo da...... poi lo abbiamo visto anche a Roma e in(Phoenix). L'altro, più recente e senza quell'impatto, ... Ad ogni modo, il massimo campionato dida questa stagione è stato acquisito da Discovery Plus,...Le due capolista delle rispettive Conference Nba, Suns ed Heat, non sbagliano nelle loro gare e battono Timberwolves e Clippers. Per Phoenix, detentrice ancora per ora del miglior record di lega (39-9 ...New York, 29 gen. - I risultati delle partite della regular season Nba: Orlando Magic-Detroit Pistons 119-103; Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers 117-114; Atl ...