Barcellona, è ufficiale: dal Wolverhampton arriva Traoré (Di sabato 29 gennaio 2022) E’ ufficiale. Il Barcellona ha annunciato l’arrivo dell’esterno spagnolo Adama Traoré dal Wolverhampton. Il 26enne è cresciuto nel vivaio blaugrana prima di trasferirsi nel 2015 all’Aston Villa, e torna nella città spagnola con la formula del prestito con diritto di riscatto (secondo i media spagnoli fissato a 30 milioni di euro). La presentazione è stata fissata per il 2 febbraio. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) E’. Ilha annunciato l’arrivo dell’esterno spagnolo Adamadal. Il 26enne è cresciuto nel vivaio blaugrana prima di trasferirsi nel 2015 all’Aston Villa, e torna nella città spagnola con la formula del prestito con diritto di riscatto (secondo i media spagnoli fissato a 30 milioni di euro). La presentazione è stata fissata per il 2 febbraio. SportFace.

