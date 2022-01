Australian Open 2022: Kyrgios e Kokkinakis sono i campioni del torneo di doppio (Di sabato 29 gennaio 2022) Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis sono i campioni del doppio maschile degli Australian Open 2022. Il duo Australiano, in tabellone grazie ad una wild card, si è aggiudicato il torneo battendo in finale i connazionali Ebden/Purcell. 7-5 6-4 lo score del match, maturato in 1h36?, che ha regalato agli ‘Special K’, il primo slam della carriera. Kyrgios e Kokkinakis sono la prima coppia di sempre con una wild card a vincere in Australia. Inoltre, era dal 1997 che un duo tutto Australiano non vinceva il torneo a Melbourne. Al settimo cielo il pubblico della Rod Laver Arena, che dopo la vittoria di Ashleigh Barty si gode altri due ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Nicke Thanasidelmaschile degli. Il duoo, in tabellone grazie ad una wild card, si è aggiudicato ilbattendo in finale i connazionali Ebden/Purcell. 7-5 6-4 lo score del match, maturato in 1h36?, che ha regalato agli ‘Special K’, il primo slam della carriera.la prima coppia di sempre con una wild card a vincere in Australia. Inoltre, era dal 1997 che un duo tuttoo non vinceva ila Melbourne. Al settimo cielo il pubblico della Rod Laver Arena, che dopo la vittoria di Ashleigh Barty si gode altri due ...

