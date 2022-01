ATP Pune 2022: il tabellone. Lorenzo Musetti al via con Mager, Travaglia e Gaio. Karatsev guida il seeding (Di sabato 29 gennaio 2022) Passato a disputarsi per vent’anni a Chennai, dopo un prologo a New Delhi, dal 2018 il torneo ATP 250 indiano è di scena a Pune, dove non si era giocato l’anno scorso, ma torna nel 2022. Si tratta di un evento particolarmente difficile da collocare nel panorama tennistico mondiale, sia per una questione geografica che per l’estrema vicinanza con gli Australian Open, sofferta molto più da questo luogo che da diversi altri. Una certa dimostrazione la offre il tabellone principale, che forse mai come in questo torneo consente a diversi giocatori di poter scalare la classifica. Numero 1 del seeding è il russo Aslan Karatsev, che è il chiaro favorito per l’ingresso in finale anche se la strada non è completamente in discesa per lui. ATP Montpellier 2022: il tabellone. ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Passato a disputarsi per vent’anni a Chennai, dopo un prologo a New Delhi, dal 2018 il torneo ATP 250 indiano è di scena a, dove non si era giocato l’anno scorso, ma torna nel. Si tratta di un evento particolarmente difficile da collocare nel panorama tennistico mondiale, sia per una questione geografica che per l’estrema vicinanza con gli Australian Open, sofferta molto più da questo luogo che da diversi altri. Una certa dimostrazione la offre ilprincipale, che forse mai come in questo torneo consente a diversi giocatori di poter scalare la classifica. Numero 1 delè il russo Aslan, che è il chiaro favorito per l’ingresso in finale anche se la strada non è completamente in discesa per lui. ATP Montpellier: il. ...

Advertising

FiorinoLuca : ATP 250 di Pune ???? Lorenzo #Musetti e Gianluca #Mager, TDS rispettivamente 2 e 3,avranno un BYE al 1T 2T Musetti… - OA_Sport : ATP Pune 2022: quattro azzurri al via con Lorenzo Musetti e Gianluca Mager che hanno un bye al primo turno - Deiana_Luca9 : RT @FiorinoLuca: ATP 250 di Pune ???? Al via quattro italiani ???? Musetti, Mager, Gaio e Travaglia. Moroni in qualificazioni - Deiana_Luca9 : RT @FiorinoLuca: ATP 250 di Pune ???? Lorenzo #Musetti e Gianluca #Mager, TDS rispettivamente 2 e 3,avranno un BYE al 1T 2T Musetti ???? vs… - RicoLeo1023 : RT @FiorinoLuca: ATP 250 di Pune ???? Al via quattro italiani ???? Musetti, Mager, Gaio e Travaglia. Moroni in qualificazioni -