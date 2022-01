Adeguare la formazione dei prezzi energetici. Uno studio della Cna

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 29 gennaio 2022) Il caro-energia si è trasformato in emergenza economica e politica che richiede interventi su più livelli che devono contenere lo stesso comun denominatore e la medesima matrice, altrimenti il treno dell’efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile rischia di deragliare. Alcune indicazioni preziose per misurare l’enorme rincaro delle bollette e orientare una strategia efficace arrivano da una indagine realizzata dalla Cna presso circa 2.500 imprese. L’impennata dei costiavrà impatti significativi sul 95 per cento del campione, con intensità differenziata ma sufficiente ad alimentare due spettri: il ritorno delle tensioni inflazionistiche e il rallentamentoripresa economica, già certificato dai principali previsori internazionali. Quasi l’80 per cento delle imprese prevede una compressione dei margini, il 10,6 per cento ...