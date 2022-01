VIDEO Inter, Caicedo è all’Humanitas per le visite: l’ex Lazio ritrova Simone Inzaghi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Secondo colpo nel calciomercato invernale per l'Inter. Dopo Robin Gosens, è il turno di Felipe Caicedo, in arrivo dal Genoa. L'attaccante ecuadoriano è all'Humanitas per le visite mediche. Guarda il VIDEO Leggi su mediagol (Di venerdì 28 gennaio 2022) Secondo colpo nel calciomercato invernale per l'. Dopo Robin Gosens, è il turno di Felipe, in arrivo dal Genoa. L'attaccante ecuadoriano è all'Humanitas per lemediche. Guarda il

Advertising

Inter : ?? | INTERVISTA 'Sono contento e orgoglioso di essere qui, non vedo l’ora di iniziare' ??? Le prime parole di Gosen… - Inter : ?? | #WELCOMEROBIN Le prime ore di Gosens da interista ??? #ForzaInter - UEFAcom_it : ??? Nel giorno del compleanno di José Mourinho, riviviamo il suo trionfo in #UCL con l'@Inter nel 2?0?1?0? ?? - leopnd1 : RT @Inter: ?? | VIDEO Il primo allenamento ad Appiano ????? #WelcomeRobin - mr_kubra : RT @GuarroPas: #Inter, #Caicedo al CONI per le visite mediche. -