Uomini e Donne, Ida Platano in lacrime per Riccardo Guarnieri: "Non riesco a dimenticare" (Di venerdì 28 gennaio 2022) Riccardo Guarnieri sembrava un capitolo chiuso per Ida Platano, che da un anno ormai è tornata a Uomini e Donne per cercare un nuovo amore. Eppure nell'ultima puntata del talk-show di Maria De Filippi andato in onda, la dama è scoppiata a piangere quando si è parlato di lui. A ricordare il passato sono stati gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali hanno fatto notare come Ida da tempo non mostra più nei confronti di un uomo l'entusiasmo e la tenacia avute in passato quando, appena arrivata in studio, aveva cominciato a uscire con Riccardo. Pungolata dalla conduttrice, Ida ha ammesso che non riesce a dimenticare quel capitolo della sua vita nonostante sia passato, e cha il Guarnieri resta l'amore della sua vita. Quindi ha abbandonato lo ...

