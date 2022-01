Uefa, è ufficiale: due turni a Barella, salta anche Anfield. L'Inter non farà ricorso (Di venerdì 28 gennaio 2022) Mancano ormai una ventina di giorni alla sfida da batticuore contro il Liverpool. Il 16 febbraio infatti a San Siro si giocherà l'andata degli ottavi di Champions e l'Inter sapeva già che quella sera ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Mancano ormai una ventina di giorni alla sfida da batticuore contro il Liverpool. Il 16 febbraio infatti a San Siro si giocherà l'andata degli ottavi di Champions e l'sapeva già che quella sera ...

Advertising

_Giuseppe_Costa : RT @interchannel_ic: #News ?? UFFICIALE: Nicolò #Barella è stato squalificato per due giornate in #ChampionsLeague in seguito al cartellino… - _intermagazine : UFFICIALE - #Barella squalificato per 2 turni dall'#UEFA: salterà sia l'andata che il ritorno contro il #Liverpool… - VittoRoto : UFFICIALE - #Barella squalificato per 2 turni dall'UEFA: salterà sia l'andata che il ritorno col Liverpool. #Inter… - Cucciolina96251 : RT @EvaAProvenzano: Ufficiale, #Uefa ha squalificato per due giornate #Barella. Questa la decisione dopo il rosso rimediato contro il Real.… - EvaAProvenzano : Ufficiale, #Uefa ha squalificato per due giornate #Barella. Questa la decisione dopo il rosso rimediato contro il R… -