Advertising

EcoAltoMolise : Test alcolemici e tossicologici sulle piste da sci, i Carabinieri intensificano i controlli -

Ultime Notizie dalla rete : Test alcolemici

L'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese

È poi vietato per gli sciatori di consumare alcolici: in pista verranno perciò effettuati accertamentie tossicologici a campione. In caso di positività a uno di questisi rischia una ...La ragazza alla guida era sotto choc ed è stata trasportata all'ospedale San Giovanni per ie tossicologici.Dallo scorso 23 dicembre è attivo il Posto Fisso Carabinieri nella nota località sciistica di Campitello Matese che insiste nel comune di San Massimo (CB). Dopo un lungo periodo di fermo degli ...Buongiorno, sono stato sottoposto ad alcool test e sono risultati dei valori elevati anche se non avevo bevuto molto. Mi è stata asportata la ...