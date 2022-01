Tennis: Australian Open, Berrettini ko in quattro set e Nadal in finale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Melbourne, 28 gen. (Adnkronos) - Matteo Berrettini non ce l'ha fatta. Il numero uno azzurro in semifinale agli Australian Open, primo Slam della stagione, con Rafa Nadal esce sconfitto con onore in quattro set con il punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Sarà lo spagnolo a giocare la finale. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Melbourne, 28 gen. (Adnkronos) - Matteonon ce l'ha fatta. Il numero uno azzurro in semiagli, primo Slam della stagione, con Rafaesce sconfitto con onore inset con il punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Sarà lo spagnolo a giocare la

