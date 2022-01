Quirinale | Pd - M5S - Leu non ritirano scheda in conta su Casellati

(Di venerdì 28 gennaio 2022) "Per il rispetto che si deve alle istituzioni oggi esprimeremo un voto di astensione nella formula "presenta non votante". Cosî in un documento all'esito dell'incontro tra i leader Enrico Letta (Pd), ...

Advertising

GiovaQuez : 'Sergio #Mattarella resta il candidato del cuore del M5S'. Oggi come ieri, l'Italia è il Paese che amo ?? #Quirinale - lorepregliasco : Pare che i vertici M5S abbiano dato indicazione di 'scheda bianca ma lasciando anche la possibilità di esprimersi i… - lorepregliasco : C'è un nome che mi pare sia rimasto finora piuttosto coperto. Una donna, ministro del governo Draghi, profilo istit… - benjamn_boliche : RT @pietroraffa: I senatori di Pd, M5s, Leu e Iv si astengono alla seconda chiama. Dunque, i senatori del centrosinistra assieme a M5s e Iv… - OttaviDeborah : RT @Alternativa_it: Vi ricordate quando, tramite le Quirinarie, Nino Di Matteo fu uno dei tre nomi più votati dalla base M5S? E allora perc… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale M5S

Il Sole 24 ORE

In ogni caso stamattina la coalizione giallo rossa - Pd -e LeU - non voterà la Casellati e ... - Corsa alal quinto giorno. Fase delicatissima con il voto cruciale di stamattina (ma anche ...Così Pd,e Leu al termine del vertice dei tre leader. 28 gen 11:12 Salvini su Casellati: un onore proporla 'Una donna delle istituzioni al. Un onore proporla'. Lo scrive su Facebook il ...È la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati il nome che il centrodestra voterà questa mattina quando si apriranno le urne della quinta votazione per l'elezione ...Berlusconi: «Tutto il Parlamento voti la presidente del Senato». Senatori Pd-Iv-M5s non rispondono alla prima chiama ...