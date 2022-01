Quirinale | Pd e M5s pronti a un segnale per Mattarella | Supererà i 300 voti La porta del bis non è chiusa

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 28 gennaio 2022) "Puntiamo a superare i 300pero comunque andare a sopra ai 166 di ieri. E li supereremo in cavalleria". La seconda votazione della giornata per eleggere il capo dello stato, dopo la disfatta clamorosa del centrodestra, si gioca sull'altro campo, questa volta. Pd e M5s ufficialmente voteranno scheda bianca, ma questa volta a sorpresa ma non troppo dovrebbero spuntare un cospicuo numero diper il presidente della Repubblica uscente. Come ha detto al Foglio Andrea Marcucci, "il nome dinoi lo abbiamo sempre auspicato, ma bisogna che ci sia la concordia delle forze politiche e la disponibilità del presidente”. E insomma l'ipotesi riconferma del capo dello stato c'è, qui in Trasatlantico. È evocato. Sussurrato ma anche invocato in maniera forte come il porto sicuro. C'è un partito ...