Quirinale, Cesa arriva al vertice: si va su Casellati (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il segretario Udc Lorenzo Cesa entrando alla Camera per il vertice del centrodestra sul nome da mettere in votazione nella conta al quinta votazione per il nuovo presidente della Repubblica alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il segretario Udc Lorenzoentrando alla Camera per ildel centrodestra sul nome da mettere in votazione nella conta al quinta votazione per il nuovo presidente della Repubblica alla ...

Advertising

L_Cesa : Queste ore sono necessarie affinché i leader di Centrodestra e Centrosinistra possano parlarsi. Sono ottimista, per… - la_gata_lova : pane ed acqua. Quirinale, il «quasi» conclave nel ristorante di Roma con Orlando, Provenzano, Ronzulli, Tajani e Ce… - Chiaserotti : RT @marcodifonzo: Cesa: Draghi deve continuare il suo lavoro e al Quirinale serve una persona all'altezza come Casellati - infoitinterno : Quirinale, Cesa: «Entro stanotte la decisione. Casellati, Casini e Draghi per una soluzione» - infoitinterno : Quirinale, Cesa (Udc): 'Discutere su Casellati, Casini e Draghi per una soluzione' -