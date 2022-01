Piano A2A, da life company a campione di sostenibilità: Net Zero anticipato al 2040 (Di venerdì 28 gennaio 2022) ... con un impegno quotidiano nel perseguimento degli obiettivi ESG che ci siamo dati", spiega l'... Net Zero anticipato di dieci anni A2A ha deciso di anticipare di 10 anni l'obiettivo di emissioni Zero. ... Leggi su finanza.repubblica (Di venerdì 28 gennaio 2022) ... con un impegno quotidiano nel perseguimento degli obiettivi ESG che ci siamo dati", spiega l'... Netdi dieci anni A2A ha deciso di anticipare di 10 anni l'obiettivo di emissioni. ...

