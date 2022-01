Paola Veglio | la storia di una donna leader nel settore metalmeccanico

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Nel mondo dell’automazione opera a Cortemilia (Cuneo) una realtàin Europa, Brovind vibratori spa, 18 milioni di fatturato e 160 dipendenti, una sede in Brasile e 3 in Italia, guidata da, con la sua personale visione diship e organizzazione aziendale. Classe 1979, con studi al Politecnico di Torino in Ingegneria elettronica e una lunga gavetta prima di diventare amministratore delegato. La sua, lontana dal classico stereotipo dellain carriera, racchiude determinazione e caparbietà. “– dice – in un ambiente, con un cognome pesante, la testa dura e sognatrice. Ho iniziato a lavorare in azienda mettendo la resina nelle sonde dei controller. Non è stato facile, ma riuscire a ...