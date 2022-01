Numeri e ' debolezze' degli schieramenti alla vigilia del quinto scrutinio per il Quirinale

(Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - Il quartoper l'elezione del presidente della Repubblica termina con un nuovo nulla di fatto. Ma a differenza dei precedenti, il quarto voto ha fatto emergere i possibili equilibri in campo e, soprattutto, le prime 'scomposizioni'che. Un voto, insomma, in cui i partiti iniziano a 'contarsi'. La scelta del centrodestra di astenersi, infatti, offrecoalizione stessa e al fronte avverso l'immagine di un'alleanza compatta. Allo stesso tempo, però, emerge in maniera palese anche un altro dato: il centrodestra, senza l'apporto esterno di voti aggiuntivi, non può ambire a eleggere da solo un suo presidente della Repubblica. Mancano infatti all'appello almeno 50 voti (tra i centristi c'è chi alza l'asticella a 60, "perché un gruppetto di franchi tiratori devi ...

... considerando non solo il centrosinistra ma anche i gruppi e gruppetti minori non riconducibili al centrodestra, se si compattasse sul nome di un candidato, potrebbe ambire ad avere i numeri. Si è avuta la conferma plastica che nessuno dei due schieramenti può 'vincere' da solo e che sarebbe molto rischioso andare alla prova di forza in Aula. Al centrodestra mancano all'appello 50 voti per ...