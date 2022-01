Misiani (Pd): 'Non siamo a X - Factor, Salvini abbandoni il suo metodo insensato' (Di venerdì 28 gennaio 2022) Salvini ha preso una brutta botta sul Quirinale con la sconfitta della Casellati: roba da essere sfiduciato. 'Non siamo ad X - Factor, stiamo scegliendo la figura più importante e autorevole del ... Leggi su globalist (Di venerdì 28 gennaio 2022)ha preso una brutta botta sul Quirinale con la sconfitta della Casellati: roba da essere sfiduciato. 'Nonad X -, stiamo scegliendo la figura più importante e autorevole del ...

Advertising

Mania48Mania53 : RT @ArturoP66023286: #staseraitalia secondo il piddino Misiani non è il momento di andare al voto anticipato. Grazie al cazzo, il PD non an… - Giorgio06990736 : RT @ArturoP66023286: #staseraitalia secondo il piddino Misiani non è il momento di andare al voto anticipato. Grazie al cazzo, il PD non an… - LNN999 : RT @ArturoP66023286: #staseraitalia secondo il piddino Misiani non è il momento di andare al voto anticipato. Grazie al cazzo, il PD non an… - sciantokescia : RT @ArturoP66023286: #staseraitalia secondo il piddino Misiani non è il momento di andare al voto anticipato. Grazie al cazzo, il PD non an… - AseroGiovanna : RT @ArturoP66023286: #staseraitalia secondo il piddino Misiani non è il momento di andare al voto anticipato. Grazie al cazzo, il PD non an… -