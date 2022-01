Michele Sambin | ricordi da videoartista

Leggi su ilmanifesto

La prima volta che ho avuto in mano un Vtr è stato nel '74, in ritardo rispetto ad altre esperienze italiane, molto in ritardo rispetto agli artisti statunitensi. All'inizio degli anni '70 ero tutto preso dal cinema sperimentale e dalla musica elettronica e per me la pellicola rappresentava l'unico mezzo per attivare il dialogo tra immagini e suoni. Frequentavo l'Università Internazionale dell'Arte (fin dalla sua nascita nel 1969) e, dopo qualche anno di intensa esperienza formativa, il direttore e fondatore …