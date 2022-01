Matteo Berrettini si ferma in semifinale agli Australian Open: classifica e montepremi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Matteo Berrettini ha ceduto il passo a Rafael Nadal, in occasione del match valevole come semifinale Australian Open 2022. L’azzurro, dopo l’exploit a Wimbledon 2021, non è riuscito nuovamente a superare se stesso e raggiungere la finale in un contesto Slam; ugualmente, però, l’atleta italiano ha regalato un’incredibile gioia agli appassionati di tennis e generalmente di sport italiani, collezionando vittorie nel suo percorso a Melbourne. Nel caso specifico, sul cemento outdoor aussie, Berrettini ha ceduto soltanto all’icona Nadal appunto, semplicemente un’impresa non andata a buon fine dopo aver lottato duramente a partire dal quarto set; 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 conclusivo in favore della leggenda vivente spagnola. Oltre ad aver scritto un altro capitolo di storia del ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022)ha ceduto il passo a Rafael Nadal, in occasione del match valevole come2022. L’azzurro, dopo l’exploit a Wimbledon 2021, non è riuscito nuovamente a superare se stesso e raggiungere la finale in un contesto Slam; ugualmente, però, l’atleta italiano ha regalato un’incredibile gioiaappassionati di tennis e generalmente di sport italiani, collezionando vittorie nel suo percorso a Melbourne. Nel caso specifico, sul cemento outdoor aussie,ha ceduto soltanto all’icona Nadal appunto, semplicemente un’impresa non andata a buon fine dopo aver lottato duramente a partire dal quarto set; 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 conclusivo in favore della leggenda vivente spagnola. Oltre ad aver scritto un altro capitolo di storia del ...

