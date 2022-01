LIVE Berrettini-Nadal, Australian Open 2022 in DIRETTA: piove a Melbourne! Si gioca indoor sulla Rod Laver Arena (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.32 Lo spagnolo è giunto sin qui grazie anche alle vittorie nei primi due turni contro l’americano Marcos Giron e il tedesco Yannick Hanfmann mentre agli ottavi di finale contro Adrian Mannarino. 04.30 Dopo aver giocato anche un turno di doppio maschile a Melbourne in coppia con Jaume Munar, prima del ritiro agli ottavi di finale, lo spagnolo è giunto al primo Slam dell’anno non nelle migliori condizioni ma sin qui ha faticato solo contro Karen Khachanov perdendo un set al terzo turno e ai quarti di finale contro Denis Shapovalov, battuto in cinque parziali. 04.28 Lo spagnolo affronta un italiano per la dodicesima volta negli Slam, perdendo soltanto contro Fabio Fognini in cinque set agli ottavi di finale degli US Open 2015 per 3-6 4-6 6-4 6-3 6-4. 04.26 L’ex #1 al mondo ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.32 Lo spagnolo è giunto sin qui grazie anche alle vittorie nei primi due turni contro l’americano Marcos Giron e il tedesco Yannick Hanfmann mentre agli ottavi di finale contro Adrian Mannarino. 04.30 Dopo averto anche un turno di doppio maschile a Melbourne in coppia con Jaume Munar, prima del ritiro agli ottavi di finale, lo spagnolo è giunto al primo Slam dell’anno non nelle migliori condizioni ma sin qui ha faticato solo contro Karen Khachanov perdendo un set al terzo turno e ai quarti di finale contro Denis Shapovalov, battuto in cinque parziali. 04.28 Lo spagnolo affronta un italiano per la dodicesima volta negli Slam, perdendo soltanto contro Fabio Fognini in cinque set agli ottavi di finale degli US2015 per 3-6 4-6 6-4 6-3 6-4. 04.26 L’ex #1 al mondo ...

Advertising

SkySport : ?? Berrettini ?? Nadal ???? LA PRIMA DI UN ITALIANO IN SEMI AGLI AUS OPEN ?? Da non perdere ? Sul nostro sito liveblog c… - sportface2016 : #AusOpen 2022: pochi minuti e #Berrettini sfiderà #Nadal in semifinale. Segui la DIRETTA con noi - MarcoBeltrami79 : Noi ci siamo. La diretta di #berrettininadal! Su ?@fanpage? Forza martello! #berrettini #fanpage #ausopen - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Australian Open 2022 - Matteo Berrettini sfida Rafael Nadal per fare la Storia! L’azzurro vuole la r… - wwwcurrentnews1 : LIVE Score Berrettini vs Nadal 2022 Australian Open Semifinal Live Tennis Score: Nadal 0-0 Berrettini -