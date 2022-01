Juventus | Kaio Jorge | è corsa a due per l’attaccante brasiliano

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Anche il Bologna si inserisce nellaperbianconero ha espresso chiaramente la sua volontà di giocare e con l’arrivo di Dusan Vlahovic il suo spazio allapotrebbe ridursi maggiormente: da qui l’idea di cedere il centravanti già a gennaio per permettergli di completare il suo percorso di crescita.Il prestito fino a giugno potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti e in questi ultimi giorni il classe 2002 è stato accostato in maniera insistente alla Salernitana del nuovo presidente Iervolino. Secondo Gazzetta dello Sport però, su di lui oltre al club campano ci sarebbe da registrare anche il forte interesse del Bologna. Una delle grandi promesse del calcioè ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Kaio

...Il nome di Arthur non è l'unico ad essere dato in partenza dallain questi frenetici giorni di calciomercato invernale. Un altro calciatore che dovrebbe lasciare La Vecchia Signora è...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il Bologna si inserisce nella corsa per l'attaccanteJorge della, le ultime sul classe 2002 Anche il Bologna si inserisce nella corsa all'attaccanteJorge. Il brasiliano dellain questi ultimi giorni è stato accostato a ...L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di una pista Kaio Jorge per il Bologna. Il club rossoblù, come vice Arnautovic, potrebbe fare affidamento sulla punta della Juventus, sempre più chi ...Il Sassuolo frena: 'Abbiamo richieste ma vogliamo trattenere lui e Frattesi'. Neroverdi su Lorenzo Lucca. Il Cagliari blinda Nandez ...