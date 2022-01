Advertising

Lopinionista : J Spring Fashion Show 2022, una passerella a cielo aperto a Portofino - DJFunkyGrrL : Video ????? ???? ?(??*).?`??? ? . Laura Siegal Spring Summer 2016 Collection . director - Jessica Yatrofsky . mu… - DasMightyBoosh : RT @wmag: @maisonvalentino’s Pierpaolo Piccioli debuts the #AnatomyofCouture. - wmag : @maisonvalentino’s Pierpaolo Piccioli debuts the #AnatomyofCouture. - fiorellaqueen91 : RT @LOfficielItalia: #CHANELHauteCouture was a blast! Discover all here: -

Ultime Notizie dalla rete : Spring Fashion

Fashion Times

Sullo sfondo cinematografico della Riviera ligure, il "JShow 2022" porterà un messaggio di sostenibilità e stile, con un'iniziativa davvero unica nel mondo della moda e dell'industria ......stagione e che si sfrutta senza problemi tutto l'anno (leggete alla voce "investimento"!). ... alias uno dei colori protagonisti dellasummer . E ancora: pochette e minibags da sera o da ...The Paris Haute Couture Week 2022 has come to a close and, expectedly, there were several memorable fashion moments, over the course of the event. Some of our favourite Houses presented their ...Il 28 febbraio 2022, Jessica Minh Anh, la creatrice dei progetti “Fashion x Sustainability” più innovativi al mondo, trasformerà Costa Toscana, nuova nave da crociera alimentata a gas naturale liquefa ...